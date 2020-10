Il virologo Fabrizio Pregliasco a Omnibus, il programma del mattino in onda su La7, parla dei dati, allarmanti, dell’ultimo bollettino in particolare.

Queste le sue parole: “Dobbiamo tenere sott’occhio i ricoverati in terapia intensiva, sono quintuplicati rispetto a luglio. Occorre massima attenzione. Nuovi lockdown a livello locale non si possono escludere. Già sui social mi hanno dato del menagramo, ma non lo sono”.