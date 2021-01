Attraverso una nota, la Lega Pro ha annunciato la visione del match in programma il 30 gennaio tra Potenza e Palermo anche su Sky. Ecco quanto si legge:

DIRETTE AUDIOVISIVE – 2a GIORNATA DI RITORNO





Si rende noto che le sotto indicate gare saranno trasmesse in diretta su Eleven in modalità OTT e su SKY, nei canali di seguito riportati, in pay per view: SABATO 30 GENNAIO 2021 GIRONE C POTENZA – PALERMO Ore 12.30 Eleven OTT Sky Sport 252