Uno spiacevole episodio si è verificato al termine del match di ieri pomeriggio tra Potenza e Palermo.

Il centrocampista catanese Bucolo infatti, per cause ancora da accertare, ha sbandato con la sua auto, ribaltatasi in via Marconi, vicino lo stadio “Viviani”.





Il calciatore, come riporta “Lasiritide.it”, non ha riportato ferite ma è stato trasportato all’Ospedale San Carlo per accertamenti.

Fortunatamente non sono state coinvolte altre auto o persone.