Torna a parlare il presidente del Potenza, Salvatore Caiata, che ha espresso le proprie preoccupazioni per le sorti delle squadre di Serie C a causa dell’emergenza Coronavirus. Queste le sue dichiarazioni rilasciate a “Fanpage.it”: «La Serie C non può decidere autonomamente, ma può dare un’indicazione e ha dato la sua, dando un segnale di grandissima maturità e coscienza civica, etica e morale. Ha preso atto prima di tutte le altre componenti del mondo del calcio che rispetto ad una tragedia mondiale, come quella che stiamo vivendo, ostinarsi su questa follia di dover giocare a tutti i costi non sia la scelta giusta ma bisogna mettersi da parte. Abbiamo espresso questa indicazione, che tiene conto delle nostre particolarità, quelle di essere in territori particolarmente colpiti, con squadre che sono state segnate da lutti e con la coscienza di non poter garantire la sicurezza dei propri calciatori. I presidenti non hanno la possibilità di adire i protocolli sanitari e quindi come Consiglio Direttivo abbiamo manifestato la volontà di non giocare più e il presidente Ghirelli porterà questa istanza in Consiglio Federale. Non è una scelta che sta a noi abbiamo dato la nostra indicazione».