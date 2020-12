Truffa attraverso l’invio di sms.

Come riporta “Gds.it”, le vittime sono i correntisti delle Poste Italiane. Secondo diverse segnalazioni online, alcune persone stanno ricevendo messaggi sul cellulare, che come mittente hanno PosteInfo ma che con il servizio informativo delle Poste non hanno niente a che vedere.





“Abbiamo sospeso le sue utenze postali per mancata sicurezza web. La attivi al link seguente”. Seguono il link da toccare con il dito. Il collegamento però non porta ad una pagina di Poste Italiane, ma a un dominio diverso.