In 41 uffici postali di Palermo e provincia da oggi è possibile prenotare il proprio turno allo sportello tramite WhatsApp direttamente dal proprio cellulare. Stando a quanto riferito da “Palermotoday.it”, il servizio è attivo nei comuni di: Palermo,Capaci, Carini, Partinico, Monreale, Sferracavallo, Terrasini, Villabate, Altavilla Milicia, Altofonte, Bagheria, Belmonte Mezzagno, Caccamo, Casteldaccia, Cefalù, Corleone, Lercara Friddi, Misilmeri, Piana Degli Albanesi e Termini Imerese. Richiedere il ticket elettronico con WhatsApp molto semplice. Dopo aver memorizzato sul proprio smartphone il numero 3715003715, il cliente dovrà avviare una chat digitando qualsiasi testo al quale Poste Italiane risponderà in automatico proponendo alcune opzioni, tra queste la prenotazione del ticket. A quel punto, digitando Comune, indirizzo e numero civico di riferimento, al cliente sarà proposto l’Ufficio Postale più vicino con l’indicazione del primo appuntamento disponibile per la prenotazione, se il cliente accetta, la prenotazione sarà inoltrata in automatico mostrando sul display del cliente il relativo codice.