Si è allontanato dall’area Covid del “Torrette” in quel di Ancona, dove era ricoverato, facendo partire subito le ricerche. Come riporta “Cronachepicene.it”, si tratta di un uomo di 69 anni che è stato trovato poi a casa in stato confusionale. Gli addetti della Croce Gialla di Ancona lo ha riportato in reparto. Verrà denunciato.