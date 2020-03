Positivo al coronavirus, ha violato la quarantena ed è uscito di casa per andare a fare la spesa. Secondo quanto riporta “Fanpage.it”, è successo a Canale Monterano, Comune alle porte di Roma, dove i carabinieri della stazione di Manziana hanno denunciato a piede libero un uomo residente in zona, per aver infranto le disposizioni obbligatorie per limitare il contagio da coronavirus, come indicato nel decreto del Governo. Il provvedimento è scattato durante il servizio sul territorio nel quale i militari sono quotidianamente impegnati. I carabinieri lo hanno fermato e, a seguito dei controlli, hanno scoperto che l’uomo era sottoposto a regime di quarantena e che era uscito dalla sua abitazione per andare a fare la spesa in un negozio di generi alimentari.