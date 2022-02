È successo di tutto in Portogallo, nella sfida tra il Porto e lo Sporting Lisbona: maxi rissa e caos totale nel finale, con scene davvero bruttissime. Alcuni calciatori sono stati aggrediti. La tensione per l’altissima posta in palio, è sfociata in un nervosismo incontenibile dopo il 90′ con una maxi rissa che purtroppo ha coinvolto anche alcuni addetti ai lavori. Non sono mancati i colpi proibiti, anche da parte addirittura di steward e a quanto pare fotografi.

Come racconta “Fanpage.it” lo Sporting Lisbona ha pregustato la possibilità di espugnare il campo del Porto riducendo dunque a 3 i punti di svantaggio dai biancoblu. Sul doppio vantaggio grazie alle reti dopo circa mezz’ora di Paulinho e Santos, i biancoverdi hanno incassato il ritorno del Porto che ha approfittato della superiorità numerica per il doppio giallo a Coates, riacciuffando il pari con Vieira e Taremi. Match come nella aspettative molto nervoso e che ha avuto una coda a dir poco infuocata dopo il triplice fischio finale. All’improvviso è scoppiato infatti il parapiglia, con diversi colpi proibiti. Uno di questi è stato quello di Palhinha a Marchesin, che non è sfuggito ad alcuni compagni del portiere che hanno provato a farsi giustizia da soli. Ecco allora una serie di duelli, in cui non poteva mancare Pepe, faccia a faccia con Viana. Parole pesanti, spintoni, e caos totale con i due allenatori Coinceçao e Amorim che hanno provato a dividere tutti, lasciandosi andare poi ad un bell’abbraccio. L’arbitro dopo diversi minuti ingestibili, ha estratto ben 4 cartellini rossi punendo così Pepe, Marchesín (entrambi dell’FC Porto), João Palhinha e Tabata (Sporting).

Di seguito una clip:

Five minutes of ABSOLUTE CHAOS to end a thriller between Porto and Sporting 🤯😳

Pepe received one of three red cards shown after the final whistle, as carnage broke out between both sets of players and staff.

The Dragons extend their unbeaten run to 50 matches! 🔵👏 pic.twitter.com/i0F2Dmf1Dh

— Football on BT Sport (@btsportfootball) February 11, 2022