Intervenuto ai microfoni di “MondoPrimavera”, ex direttore del Trapani, Sandro Porchia, oltre ad aver parlato del fallimento dei granata, si è espresso anche in merito al mercato e ai giovani del Palermo. Ecco alcune sue dichiarazioni:

«Chi mi aveva cercato? Diversi club di Serie D; ma non solo lui. In molti snobbano questo torneo, ma per me è importantissima per la crescita di un ragazzo. Fare un campionato ad alti livelli in Serie D ti spalanca le porte per il salto tra i professionisti l’anno successivo. L’esempio di molti calciatori che militano nel Palermo è lampante, giovani come Lucca, Peretti e Silipo stanno crescendo e si stanno ritagliando un ruolo da protagonisti. Un anno in Serie D equivale a partire un anno in anticipo perché ci si confronta con calciatori di esperienza che possono vantare presenze in campionati importanti, si ha chiaro il peso dei tre punti, l’agonismo, il piano mentale».





Inoltre, Porchia, svela un retroscena di mercato riguardante Silipo: «Avevo messo gli occhi su Silipo, ora in forza al Palermo, l’avrei preso a gennaio dello scorso anno per la Primavera. Poi però arrivò la chiamata dei rosanero e scelse di giocare con i grandi».