Un ladro a Pontedera è stato riconosciuto grazie al cappellino della Juventus in numerosi video di sorveglianza.

Secondo quanto riporta “Il Tirreno”, il ladro aveva colpito più volte i commercianti, l’uomo di origine georgiana è stato seguito da un poliziotto in borghese per capire dove abitasse, ma nel mentre il ladro si è fermato in un supermercato Lidl rubando bottiglie di alcolici, è qui che è intervenuta la Polizia arrestandolo in flagranza di reato.





In manette è quindi finito un 37enne, georgiano clandestino con precedenti di polizia per i reato di furto aggravato.