In mattinata a Firenze il sorteggio anche delle final four per stabilire gli accoppiamenti, con le semifinali in programma per domenica 6 e mercoledì 9 giugno. La finalissima, anch’essa in doppio confronto, andrà in scena tra domenica 13 giugno e mercoledì 16 giugno. In questo caso, qualora i 90′ regolamentari terminino in parità, si procederà con i supplementari e, in caso di ulteriore parità, con i rigori.

Questi gli accoppiamenti delle semifinali:

Semifinale A

Gara 4 (vinc. AlbinoLeffe-Catanzaro) vs Gara 1 (vinc. Feralpisalò-Alessandria)





Semifinale B

Gara 2 (vinc. Renate-Padova) vs Gara 3 (vinc. Avellino-Südtirol)

Questi gli accoppiamenti della finalissima:

Vincente Semifinale B vs Vincente Semifinale A

Oggi alle 10.55 è partito il sorteggio del secondo turno nazionale dei playoff di Lega Pro. Le quattro teste di serie Alessandria, Padova, Südtirol e Catanzaro sono state accoppiate a Renate, AlbinoLeffe, Feralpisalò e Avellino. L’andata si giocherà domenica 30 maggio, mentre il ritorno mercoledì 2 giugno. Come nel primo turno, le teste di serie giocheranno il secondo confronto tra le mura amiche e in caso di parità nel computo dei 180′ strapperanno il pass per la final four.

Questi gli accoppiamenti:

Gara 1 – Feralpisalò vs Alessandria

Gara 2 – Renate vs Padova

Gara 3 – Avellino vs Südtirol

Gara 4 – AlbinoLeffe vs Catanzaro