Il capitano del Matelica Simone De Santis ha commentato l’uscita dei playoff di Serie C dei biancorossi contro il Renate, nonostante le partite di andata e ritorno siano terminate in pareggio, il nerazzurri hanno passato il turno in virtù del miglior piazzamento in classifica. Ecco le parole di De Santis riportate da “TuttoC.com”: «E’ stata una partita molto sofferta e difficile, affrontata con molte assenze, ma il Matelica ce l’ha messa tutta, giocando con cuore e testa.

Questo pareggio strappato sa un po’ di sconfitta per quanto prodotto in campo. L’impegno non è mai mancato, noi tutti abbiamo messo tutto, abbiamo messo l’anima, buttando il cuore oltre l’ostacolo. Purtroppo solo il peggior piazzamento non ci permette il passaggio del turno, ma andiamo a casa ‘soddisfatti’ dell’annata e del lavoro fatto. Abbiamo giocato anche per mister Colavitto e tutti coloro che non sono potuto esserci, ci dispiace non averli potuti far gioire. Sono molto orgoglioso di essere il capitano di questa squadra».