Questa mattina c’è stato il sorteggio dei quarti di finale dei playoff di serie C.

La dirigenza dell’Avellino, come riporta “Sportchannel214.it”, ha assistito ai lavori mediante videoconferenza. A margine, l’amministratore unico della Idc Giovanni D’Agostino ha così commentato il prossimo avversario dei lupi.





«Nei playoff è praticamente inutile fare calcoli. Veniamo da un turno che ci ha ancora una volta dimostrato che sono una vera e propria lotteria. Per questa ragione dobbiamo rispettare ogni avversario, come abbiamo fatto con il Palermo, e pensare solo a dare il meglio di noi. Il Sudtirol è stata la migliore terza nei tre gironi e, dunque, merita la giusta considerazione al pari di tutte le squadre che oggi sono ancora in corsa negli spareggi promozione. In questa stagione abbiamo dimostrato di non essere inferiori a nessuno e che quando giochiamo con la consapevolezza dei nostri mezzi e con la necessaria grinta è davvero difficile affrontarci. La serie C è un campionato duro, agonisticamente forte, non possiamo cullarci sul nostro blasone ma essere l’Avellino che si è sempre distinta come una squadra, parafrasando il grande Gianni Brera, “umile ed operaia, senza mostrare nessun borioso senso di superiorità».