Playoff Serie B. Stasera Cremonese-Catanzaro, le probabili formazioni e come vederla in tv

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni del match di questa sera tra Catanzaro e Cremonese.

Novanta minuti e spiccioli tutti in apnea. La lotta per la conquista del biglietto alla finale playoff si decide questa sera in uno Zini sold out. Venduti 12.800 biglietti. Nell’andata la Cremonese ha sciupato una ghiottissima occasione (avanti 2-0) per chiudere la sfida, di bonus non ce ne sono più per Giovanni Stroppa e i suoi ragazzi, padroni del loro destino. Una semifinale incerta tra squadre che vengono da tre pareggi a conferma del grande equilibrio tra le due formazioni.

RIFLESSIONI. Stroppa non poteva iniziare la conferenza stampa tornando sul match dell’andata: «Abbiamo disputato una partita di spessore ma è chiaro che non dobbiamo concedere certe occasioni: in questi giorni ci siamo confrontati e abbiamo capito dove sono stati i pregi e i difetti. Dispiace non aver portato a casa la vittoria per com’era andata, conosciamo i valori delle due squadre e ripartiamo da un pari tenendo conto di ciò che è stato fatto. Mi tengo un’ora giocata con personalità, stare in campo in quel modo e in uno stadio come il Ceravolo non è stato semplice. Potevamo fare meglio a livello di attenzione ma a livello fisico i dati sono ottimi. E lo vedo da come si allena la squadra. E’ una questione mentale e di personalità nel gestire la palla. Alla vigilia dell’andata avevo detto che ci aspettava il 1º tempo, ora andiamo a disputare il 2º con tutte le buone premesse che ci possono essere».

C’è un solo risultato a disposizione per alimentare i sogni del Catanzaro: la vittoria, ottenuta finora 8 volte in trasferta, mai, nella sua centenaria storia, in casa della Cremonese che in questa stagione, allo Zini, ha subito poco (15 gol). Dunque, per andare avanti il Catanzaro deve battere anche la storia, non sarà facile attaccare a testa bassa contro una squadra forte, servirà nuovamente la spinta dei propri tifosi, in 6.000 allo Zini.

MISTER TRASPARENZA. Vivarini tira le somme: «Sono stati giorni tranquilli, abbiamo ragionato su tante cose. La squadra sta bene, si è allenato anche Situm e con lui ritroviamo una soluzione in più, possiamo dire la nostra a Cremona», sottolinea l’allenatore giallorosso che sull’avversario, rimarca: «Non so cosa dovranno fare loro in campo, siamo noi che dobbiamo limitarli avendo individualità di livello alto, dobbiamo avere la capacità di difenderci bene ed essere svegli in certe situazioni». Oltre alle consapevolezze maturate dalla squadra però hanno la loro importanza anche i tifosi: hanno riempito curva ospiti e settore Vialli (distinti) e acquistato biglietti in tutti i settori. «È una cosa importante sapere di avere una cornice di pubblico al seguito perché ne abbiamo bisogno – sottolinea Vivarini – So che ci sarà un esodo e questo ci consente di avere le spalle coperte, ci sentiamo forti per loro e speriamo di fare un prestazione come si deve».