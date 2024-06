Cittadella, l’ex rosa Masciangelo: «Non vedo l’ora di cominciare»

L’ex esterno rosanero Masciangelo è stato ufficializzato come primo colpo della campagna acquisti dei granata. L’esterno è arrivato dal Benevento e, ai microfoni de Il Gazzettino, ha spiegato la dinamica circa il trasferimento nel club:

«Cittadella? Non vedo l’ora di cominciare. La trattativa? È stata molto veloce, c’è stato un interesse del direttore qualche settimana fa e abbiamo trovato un accordo al volo. Quando siamo andati in sede a Cittadella è bastato poco per convincermi. Marchetti ha toccato i tasti giusti, non ho avuto dubbi e ho messo da parte le altre richieste. Il direttore mi ha spiegato il progetto e il modo di lavorare della società, mi ha colpito la sua stima, che mi ha spinto a firmare immediatamente, e mi sono sentito subito in una bella famiglia. Caratteristiche? Sono un terzino di spinta, la proiezione offensiva è una delle mie caratteristiche, ma so difendere in maniera aggressiva, mi piace vincere i duelli in entrambe le fasi. Giocando con la difesa a tre o a quattro per me cambia poco, l’importante è aiutarsi con i compagni. Sono tanti i giocatori del mio ruolo ai quali mi ispiro, guardo i video, quest’anno ho seguito molto Grimaldo del Bayer Leverkusen».