Playoff e sogni passano dal Barbera. Il Palermo ora ha bisogno del fortino

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” attraverso un articolo a firma Massimiliano Radicini si sofferma sull’importanza del Barbera per la lotta al miglior piazzamento playoff.

Migliorare il livello delle prestazioni, provare a scalare qualche posizione in classifica e soprattutto tornare a vincere al Barbera: questi gli obiettivi del finale del Palermo in questo finale di stagione. Cinque partite ancora in cui vanno prima ipotecati i playoff e tre partite saranno in viale del Fante, di cui di fila con il Parma e la Reggiana.

Prima di guardare troppo avanti bisogna concentrarsi su quel che resta del torneo, ovvero cinque sfide. Tre di queste la formazione di Mignani le giocherà al Barbera. La prima è quella di venerdì sera contro la capolista Parma, un’altra big del campionato, come lo era il Como. Gli emiliani saranno un test importante, un avversario di livello per iniziare a comprendere le difficoltà che attenderanno i rosanero. Dopo la sfida contro la formazione di Pecchia, sarà il turno della Reggiana (in posizione di classifica tranquilla) e infine, alla penultima giornata contro l’Ascoli, in lotta per non retrocedere.

