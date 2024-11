Pistoiese, UFFICIALE: preso l’ex rosa Andrea Accardi

Andrea Accardi riparte dalla Pistoiese. L’ex difensore rosanero, rimasto svincolato dopo l’ultima esperienza con la maglia della Virtus Francavilla, riparte dal campionato di Serie D. A renderlo noto è stato lo stesso club mediante il seguente comunicato ufficiale:

“La Società FC Pistoiese rende noto l’arrivo di Andrea Accardi, difensore centrale dall’importante curriculum che va ad unirsi al gruppo arancione. Il classe ’95, che vanta 10 presenze in Serie B e più di 100 in Serie C, era rimasto svincolato in estate dopo l’esperienza alla Virtus Francavilla. Il club con cui Accardi ha giocato più partite è il Palermo, indossando la casacca rosanero della prima squadra in più di 70 occasioni. Con il Palermo, inoltre, Accardi ha disputato anche il campionato di Serie D nella stagione 2019/20, vincendolo. Innesto di assoluto spessore, dunque, quello effettuato dalla Società arancione”.