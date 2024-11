Francia-Israele: tensioni e incidenti fuori e dentro lo stadio

Nonostante le misure preventive e di sicurezza adottate, in Francia-Israele, match della quinta giornata della fase a gironi della Nations League, si sono registrati spiacevoli episodi di alta tensione sia dentro che fuori lo Stade de France: pochissimi tifosi allo stadio, inno nazionale israeliano fischiato, buuu e ululati di disapprovazione nei confronti dei tifosi ospiti, qualche attimo di tensione in tribuna con fuggi fuggi generale e scontri per fortuna non gravi a causa di una bandiera la stella di Davis che scatena il caos nel quale sono state coinvolte e ferite circa cinquanta persone. Una serata che, purtroppo, non può essere etichettata come sportiva.

