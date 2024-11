Palermo: arriva il contest di Natale dei “Bidoni Rosanero”

Arriva una novità lanciata da “Bidoni Rosanero”. La pagina, che tratta con ironia tutte le vicissitudini del passato e del presente del Palermo calcio, ha deciso di lanciare un particolarissimo contest con protagonisti alcuni ex calciatori facenti parte del club successivamente al fallimento. I tifosi saranno parte fondamentale del contest, in quanto sono chiamati, di post in post, a scegliere chi far accedere alla “fase successiva” in una sfida tra calciatori che hanno lasciato a Palermo ricordi di certo non memorabili. Di seguito le modalità per poter partecipare e alcuni post pubblicati sul profilo della pagina:

“1- Scegli la pallina: Scegli il nome del tuo bidone rosanero preferito tramite una reaction assegnata (o quello che ti ha fatto piangere di più, di rabbia ovviamente).

2- Votazioni aperte: I nomi più votati diventeranno palline personalizzate che decoreranno il nostro Albero dei Bidoni.

3- L’albero finale: Il glorioso risultato sarà la copertina ufficiale di dicembre della pagina.

Bonus: L’autore del commento più divertente o creativo sul suo “bidone” preferito riceverà un premio speciale: il Puntale sull’Albero.

SCADENZA

Avete tempo fino al 1 dicembre per lasciare il vostro contributo! Non perdete l’occasione di trasformare la vostra delusione calcistica in un’icona natalizia”.