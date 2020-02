Ieri la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Milan e Juventus si è conclusa con feroci polemiche. Il match è terminato 1-1, ma ciò che ha fatto discutere è l’arbitraggio di Valeri che ha concesso un rigore nei minuti finali a favore dei bianconeri per un fallo di mani di Calabria. La cosa non è andata per niente giù al giornalista sportivo, Maurizio Pistocchi, che ha postato un tweet al veleno contro di lui. Di seguito il tweet:

L’episodio citato da Pistocchi si riferisce alla finale del Campionato Primavera tra Juventus e Palermo, vinto poi dai bianconeri. Di seguito il video dei due episodi, il presunto fallo di mani di Calabria e il rigore dato ai bianconeri nel match contro i rosanero: