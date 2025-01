Pisa verso Palermo, il pres. Corrado: «Dobbiamo pensare di partita in partita. Tramoni? Vedremo se sarà in campo con il Cittadella»

Mancano pochi giorni alla prossima sfida di campionato tra Palermo e Pisa. I rosanero di mister Alessio Dionisi sono chiamati a dare l’ennesima risposta ad una stagione decisamente altalenante. Intanto il presidente del Pisa Giuseppe Corrado ha rilasciato un’intervista fiume a 50 Canale parlando a 360 della squadra tra ambizioni Serie A:

«Il Comune ha avviato i lavori di ampliamento per arrivare a 12.500 posti all’Arena, capienza minima europea. Non basta questo, ma servono lavori anche in tribuna e sala stampa e nello spogliatoio degli ospiti. Sono lavori da fare entro giugno. Quelli di capienza spettano al comune, gli altri a noi. Tutto questo serve per arrivare alla deroga necessaria. Lavoriamo anche per il restyling dell’Arena con il nostro progetto operativo per quello che sarà lo stadio del futuro che vogliamo fare grazie alla nuova legge per gli stadi. La stima dell’Arena ci è sembrata congrua. I prossimi obiettivi sono quello dei 4.800 posti in Curva Nord e posti in curva sud per i tifosi pisani. Con un leggero aumento anche del settore ospiti. Anche durante i lavori il Pisa giocherà sempre a Pisa, non ci sono dubbi su questo. Oggi siamo in una posizione di classifica importante e che abbiamo meritato anche per come abbiamo affrontato i vari infortuni. A cominciare da quelli di Esteves e Leris. Abbiamo stretto i denti ma sapevamo di avere una rosa importante, aggiungendo quello che serviva. Abbiamo fatto tanto ma non abbiamo fatto ancora niente. Avere la maglia rosa oggi non significa averla a maggio. Non dobbiamo fare calcoli e pensare di partita in partita. La vittoria con la Salernitana ci dà coraggio per come l’abbiamo conquistata, giocando in 10 per ottanta minuti. Inzaghi? Non è una sorpresa vederlo ai piani alti della serie B e si sta confermando. Fin da subito ci disse che la squadra poteva stare più in alto. Moreo non ha mai reso così tanto e ha trovato il ruolo giusto per Touré. Ci ha messo del suo. Anche lo staff è importante. D’Angelo ha seminato bene. Pisa per lui è stata una bella palestra. Sia lui che Inzaghi sono due allenatori che stanno dimostrando di saper fare gruppo. Esteves sicuramente non lo vedremo in questa stagione. Corre già ma lo rivedremo in ritiro. Leris dovrebbe tornare in gruppo tra marzo e aprile. Tramoni a fine settimana dovrebbe essere pronto. Vedremo se sarà in campo con il Cittadella o al massimo a Cesena».