Bari, Bonfanti si presenta: «Non esiste piazza migliore di questa per ritrovare motivazioni»

Arrivato in questi giorni di calciomercato invernale, il nuovo acquisto del Bari, Nicholas Bonfanti, si è presentato ai tifosi biancorossi in conferenza stampa. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Quali sono le tue motivazioni?

«Sono alte, ho scelto io insieme al mio agente di venire in questa piazza, la città vive di calcio. Volevo trovare altre motivazioni perché a Pisa hanno puntato anche su altri giocatori, per farlo non c’è piazza migliore di Bari. Con Inzaghi a Pisa mi trovato benissimo, ma Lind faceva più un lavoro sporco. Ho già archiviato e penso solo al Bari è stata una scelta mia perché per la mia giovane età avevo bisogno di giocare. È stato un onore venire qui».

Cosa hai trovato nello spogliatoio?

«Posso dire che questa squadra è veramente un gruppo coeso. Di leader ce ne sono tanti, da Maita, Maiello, Bellomo. Quello che mi ha colpito è che sembrava essere qui da due mesi, ha dato una marcia in più».

Senti la responsabilità di dover segnare gol importanti?

«Non nego che per me era un obiettivo. Penso che la squadra debba fare i playoff, io vivo per il gol, per me la cosa più importante sarebbe segnare domenica contro il Frosinone, sotto la curva. In questo campionato in ogni partita ci sono rimonte, partite perse nel finale. Noi abbiamo già archiviato la partita di Cesena e pensiamo alla prossima».