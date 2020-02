Attimi di paura in campo nel match che si sta giocando in serie B tra Venezia e Pisa. Al minuto 21, a seguito di uno scontro di gioco avvenuto con il numero 23 del Pisa Lisi, il calciatore del Venezia Fiordaliso è finito a terra. Immediato il soccorso dei medici che hanno tamponato la ferita alla testa rimediata dal giocatore. Fiordaliso è stato trasportato in ospedale per accertamenti.