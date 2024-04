Pisa-Palermo, Tramoni: «Ritornato dopo 7 mesi lunghissimi, risultato bellissimo»

Matteo Tramoni, autore della doppietta che ha steso il Palermo nell’ultimo turno e ha permesso ai toscani di vincere 4-3, è intervenuto mediante i canali social del club per parlare del suo percorso dopo il grave infortunio, che l’ha tenuto fuori dai campi per 7 mesi, e del match contro i rosanero.

«Dopo l’intervento mi ero messo in testa di lavorare per rientrare meglio in campo. Ho lasciato la tristezza e ho pensato solo a lavorare. Il ritorno in partita era un momento difficile da spiegare dopo questi 7 mesi lunghissimi. E’ stato un risultato bellissimo. Il mister mi ha parlato a fine gara e mi ha detto che devo continuare così che non è arrivato ancora niente. Il mister mi ha aiutato tanto prima dell’infortunio dandomi fiducia subito, ma anche durante facendomi sentire parte della squadra senza mettermi da parte. Anche questo mi ha aiutato».