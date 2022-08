Come si legge su “TMW” il Pisa oggi proverà a sbloccare l’arrivo di Federico Barba, esperto centrale difensivo del Benevento. I toscani sono in pole position per assicurarsi l’ex Chievo, ma nelle ultime ore anche il Cagliari di Fabio Liverani si sarebbe iscritto alla corsa, interessato al difensore centrale.