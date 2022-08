Come si legge su “TMW” il Pisa vuole Stefano Moreo per rinforzare il proprio attacco, ma deve scontrarsi con la volontà del Brescia di non privarsi di uno dei suoi punti fermi in questa stagione.

Il club toscano avrebbe messo sul piatto un’offerta di 2 milioni di euro per il classe ’93 accostato anche al Palermo, ricevendo però un secco no come risposta dalle Rondinelle.