Come si legge su “TMW” George Puscas si avvicina a grandi passi verso il Genoa che ha ormai sorpassato tutta la concorrenza per il romeno del Reading.

L’attaccante classe ’96 dovrebbe arrivare in rossoblù in prestito con obbligo di riscatto firmando un contratto per le prossime quattro (1+3) stagioni. Dopo Aramu quindi il Genoa si prepara a piazzare un altro grande colpo per innescare bomber Coda.