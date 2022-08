Il Giudice sportivo ha reso noto le decisioni dopo la 2a giornata della Seriue BKT. Fermi per un turno il difensore del Palermo Ivan Marconi e l’allenatore della Reggina Filippo Inzaghi.

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata andata sostenitori delle Società Bari, Como, Cosenza, Palermo, Pisa e Venezia hanno, in violazione della normativa

di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel

proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le

circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,

delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo

tempo, lanciato sul terreno di giuoco quattro bicchieri di plastica; sanzione attenuata ex art. 29,

comma 1 lett. b) CGS.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MARCONI Ivan (Palermo): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso

di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

DIAW Davide Djily (Modena)

YEBOAH Kelvin Kwarteng (Genoa)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE SECONDA SANZIONE

BUSIO Gianluca Cristi (Venezia)

CARRIERO Giuseppe Mattia (Cittadella)

CECCARONI Pietro (Venezia)

DELL’ORCO Cristian (Perugia)

ESTEVEZ ALVAREZ Nahuel (Parma)

MURGIA Alessandro (Spal)

PANADA Simone (Modena)

VIVIANI Mattia (Benevento)

ZAMPANO Francesco (Venezia)

PRIMA SANZIONE

ARENA Matteo (Spal)

BELLUSCI Giuseppe (Ascoli)

BINKS Luis (Como)

BUTTARO Alessio (Palermo)

CAPELLINI Riccardo (Benevento)

CELLI Alessandro (Ternana)

CIONEK THIAGO Rangel (Reggina)

CITTADINI Giorgio (Modena)

DI CESARE Valerio (Bari)

DI TACCHIO Francesco (Ternana)

ESPOSITO Salvatore (Spal)

FALASCO Nicola (Ascoli)

KARACIC Fran (Brescia)

LORES VARELA Ignacio (Cittadella)

MAISTRO Fabio (Spal)

MAITA Mattia (Bari)

MASTRANTONIO Valerio (Cittadella)

MELCHIORRI Federico (Perugia)

OYONO OMVA TORQUE Anthony Henri Z (Frosinone)

PAJAC Marko (Genoa)

PAPETTI Andrea (Brescia)

PARIGINI Vittorio (Como)

PORTANOVA Manolo (Genoa)

SALVI Alessandro (Ascoli)

TOURE Idrissa (Pisa)

TRIPALDELLI Alessandro (Spal)

VALENTE Nicola (Palermo)

VOCA Idriz (Cosenza)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

CIERVO Riccardo (Frosinone)

c) ALLENATORI

AMMONITI

PRIMA SANZIONE

CORINI Eugenio (Palermo)

DIONIGI Davide (Cosenza)

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

INZAGHI Filippo (Reggina): per avere, al 36° del primo tempo, proferito un’espressione blasfema;

su segnalazione del collaboratore della Procura Federale.