Intervistato dal primo numero stagionale della rivista “1928” il presidente del Frosinone, Stirpe ha parlato così in merito al mercato e alla campagna abbonamenti:

«Il mercato sta andando bene, sono soddisfatto. Soprattutto sta andando nella direzione prevista in sede di pianificazione. Non va mai dimenticato che al primo posto del nostro programma ci sono sostenibilità e rinnovamento. E noi siamo ad un punto importante, grazie al lavoro affatto semplice svolto in questo ultimo anno e mezzo. Aggiungo che per avere indicazioni più veritiere dal campo, quindi maggiori certezze per la stagione che si è aperta, bisognerà attendere almeno la fine del mese di settembre. Noi come Frosinone dobbiamo saper aspettare il verificarsi di condizioni migliori sul mercato. C’è un evidente disallineamento tra l’inizio e la fine della sessione del mercato, a tutti i livelli. E bisogna avere pazienza, come stiamo facendo. Avevamo detto che a livello di organico saremmo stati pronti all’80-90% per l’avvio della Coppa Italia, così è stato. Debbo anche aggiungere che siamo andati anche oltre nella risoluzione migliore del capitolo esuberi. A fronte di ulteriori 4 uscite ci saranno altrettante entrate. E tra 20 giorni tireremo le somme ma saremo nella situazione esatta che era stata pianificata nella strategia di mercato. Nel calcio di oggi serve sapienza e pazienza. La campagna abbonamenti? Non sono affatto preoccupato per la campagna abbonamenti perché se saremo capaci di offrire uno spettacolo all’altezza sono sicuro che i nostri tifosi li avremo sempre al nostro fianco e non mancheranno all’appuntamento con il loro Frosinone. E poi voglio anche ricordare che, in tempi non sospetti, fui proprio io a sconsigliare gli abbonamenti perché non vi erano ancora certezze assolute sul Covid».