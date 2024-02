Pioli affonda, il suo punto di riferimento abbandona la nave | Per il Milan è buio pesto

Brutte notizie per il club rossonero, che perderà un nome importante in vista del futuro per la disperazione del tecnico emiliano, che adesso dovrà cercarsi un nuovo leader nello spogliatoio.

In questa stagione abbiamo visto un Milan che non è quasi mai riuscito a dare continuità di risultati. Fatta eccezione per i primi mesi, dove sembrava aver iniziato una corsa inarrestabile verso il titolo, i limiti del Diavolo sono ben presto venuti fuori, e la squadra ha iniziato fin da subito a perdere il contatto con i principali obiettivi prefissati.

La società dunque, una volta che si sarà concluso il campionato, potrebbe mettere in atto una vera e propria rivoluzione, che comprenderà soprattutto la rosa. Diversi rinforzi dovrebbero arrivare a Milanello per rendere il club competitivo il prossimo anno e in grado di lottare per i traguardi desiderati. Oltre al mercato in entrata però la dirigenza milanista lavorerà anche alle uscite, dove alcuni esuberi abbandoneranno i colori rossoneri per cercare fortuna altrove.

Tuttavia proprio sul tema addii nelle ultime ore è arrivata una triste notizia in quel di Milanello, che ha completamente sconvolto Stefano Pioli e tutto l’ambiente. Secondo alcuni rumors un punto di riferimento del Milan lascerà il club a giugno per la disperazione del mister, che adesso dovrà cercare un altro leader tecnico e caratteriale nello spogliatoio.

Ecco chi lascerà il Diavolo

Nonostante l’età avanzata, che a settembre prossimo toccherà i 38 anni, Olivier Giroud continua a rimanere uno dei calciatori più importanti del Milan. Il francese è il titolare indiscusso nel ruolo di centravanti, grazie soprattutto ai suoi gol e ai suoi assist, ed è ormai anche uno dei leader nello spogliatoio rossonero.

Ciò però potrebbe non bastare a trattenerlo in maglia milanista. Infatti il giocatore, al netto dell’apprezzamento ricevuto e del fatto che risulti ancora decisivo per la squadra, sta pensando di cambiare aria al termine della stagione, quando il suo contratto sarà ormai quasi scaduto.

Dove giocherà il bomber transalpino?

Stando a quanto riportato di recente da Il Corriere della Sera, l’ex attaccante il Chelsea e Arsenal è molto tentato dal provare un’esperienza in Mls, campionato statunitense che ultimamente si sta arricchendo di diverse stelle sul viale del tramonto.

A far considerare questa idea a Giroud ci avrebbe pensato la famiglia, che spinge per questo trasferimento. Il Milan nel frattempo ha aperto i dialoghi per un rinnovo contrattuale, e attende con ansia la decisione del giocatore.