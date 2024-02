Serata storta per Rosario Abisso. L’arbitro palermitano, designato per l’anticipo della 26esima giornata di Serie A tra Bologna e Verona, si è fermato per un problema muscolare all’11’ ed è stato sostituito dal collega Giacomo Camplone. Il fischietto siciliano continuerà la gara come quarto uomo.

Continue Reading