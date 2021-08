Attraverso i propri canali social ufficiale il Picerno annuncia l’arrivo di Pietro Terranova.

L’attaccante trapanese aveva attirato l’attenzioni di tanti club dopo la scintillante stagione vissuta in maglia Dattilo conclusasi ad un passo dai play-off, tra questi il Palermo.

Ecco la nota ufficiale:

“Importante operazione di mercato in entrata per l’AZ Picerno, che si assicura le prestazioni di Pietro Terranova, attaccante, classe 1994. Lo comunica la Società, nella persona del Direttore Generale Vincenzo Greco, che ha portato a termine la trattativa riuscendo ad assicurare alla Leonessa un elemento importante, strappandolo alle richieste di altre Società importanti. Terranova, classe 1994, è siciliano, nato a Paceco, in provincia di Trapani, il 10 agosto. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Dattilo, nel girone I di Serie D, mettendo a segno 20 reti e risultando il vincitore della classifica capocannonieri.

A Pietro un caloroso benvenuto dal presidente Curcio e dal Dg Greco.”