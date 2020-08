Il Tribunale Federale Nazionale ha sancito la penalizzazione di 5 punti del Bitonto e la retrocessione del Picerno per presunte combine. Ciò ha comportato la promozione in Lega Pro del Foggia, di seguito tutte le sanzioni stabilite dal TFN:

“II Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, accoglie parzialmente il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

– per il sig. Anaclerio Michele, anni 2 (due) di squalifica;

– per il sig. De Santis Vincenzo, anni 4 (quattro) di inibizione, oltre all’ammenda di € 50.000,00 (cinquantamila/00);

– per il sig. De Santis Nicola, anni4 (quattro) di inibizione;

– per il sig. Picci Antonio Gìulio, anni 1 (uno) e mesi8 (otto) di squalifica;

– per il sig. Fiorentino Daniele, anni 1 (uno) di squalifica;

– per il sig. Montrone Giovanni, anni 1 (uno) e mesi8 (otto) di squalifica;

– per il sig. Turitto Onofrio, anni 1 (uno) di squalifica;

– per il sig. Patierno Francesco Cosimo, anni 1 (uno) e mesi8 (otto) di squalifica;

– per il sig. Mitro Vincenzo, anni4 (quattro) di inibizione;

– per la società AZ Picerno Srl, retrocessione all’ultimo posto in classifica del campiorìato di Lega Pro per la stagione sportiva 2019/2020;

– per la società USD Bitonto, penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica, da scontarsi nel corso della stagione spoìtiva 2019/2020.

Proscioglie da ogni incolpazione i sig.ri Rossiello Francesco, D’Aucelli Paolo e la società Potenza Calcio Srl.

Così deciso in data 31 agosto 2020″.