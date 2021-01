Intervistato da “UnicaSport” Antonio Piccolo, fantasista del Catania, ha parlato della sua esperienza in rossazzurro.

Questo un estratto:





«Io sono qui per un progetto e per una sfida. L’obiettivo mio e dei miei compagni è di riportare il Catania in B. Mi manca vincere con il Catania e per un giocatore è brutto non poter dare il proprio contributo alla squadra, ma ho affrontato l’infortunio rimanendo sempre positivo. Ho cercato di dare sempre il meglio di me in passato per cui non ho rimpianti. Mi sono mancate delle caratteristiche tecniche e mentali per fare il salto di qualità».