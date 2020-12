Antonio Piccolo, attaccante del Catania, ha parlato ai microfoni di “Telecolor”.

«Il nostro obiettivo è quello di fare i Play Off. La Ternana sta dimostrando di avere qualcosina in più ma il loro gruppo si conosce da tanto tempo. Hanno investito in questi anni, adesso hanno trovato la giusta quadra. C’è il Bari e tante realtà importanti. Proviamo ad esserci anche noi tra queste, pensiamo esclusivamente al nostro percorso ed a trovare le nostre certezze. Sarà il campo a dire in quale posizione di classifica ci collocheremo».