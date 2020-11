«Guardo al calcio, ma i miei interessi riguardano anche altri settori della città. Sono venuto in Sicilia per diversi affari, non ultimo la mia presenza lo scorso mese a Trapani. Sto guardando e cercando l’investimento giusto nella città trapanese. Se riesco nelle mie idee bene, altrimenti non mi pongo grandi problemi.

Sono in trattativa per il palazzo della Banca d’Italia di Trapani per fare ciò che ho già realizzato a Lecce con il Banco di Napoli. Una trattativa non conclusa per il momento, ma ragionevole. Spero che vada in porto perché mi farebbe piacere. Le trattative, però si fanno in due». Queste le parole di Renato Picciotto, imprenditore accostato al Trapani, rilasciate ai microfoni di “Trapanigranata.it”.