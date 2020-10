Il direttore generale del Gavorrano ha voluto lanciare un appello alla Figc e alla Lega Pro per riammettere la Pianese al posto del Trapani. Queste le parole di Filippo Vetrini, dg del Gavorrano, pubblicate sul proprio profilo Facebook:

“E ora, una persona seria come il Presidente Gravina, dopo aver iscritto il Trapani che è durato, come previsto, come un gatto sull’Aurelia, faccia la cosa giusta: RIAMMETTA LA PIANESE NEL GIRONE C DI SERIE C AL POSTO DEL TRAPANI”.