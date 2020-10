Con una nota ufficiale il Piacenza ha comunicato la positività di quattro tesserati.

Ecco la nota: “Piacenza Calcio 1919 comunica che in seguito ai tamponi di routine sono stati riscontrati quattro casi di positività al Covid-19 in alcuni membri del Gruppo Squadra. I quattro tesserati, asintomatici, sono già in isolamento fiduciario. Il club sta già seguendo tutto l’iter previsto dal relativo protocollo sanitario a stretto contatto con l’AUSL di Piacenza”.