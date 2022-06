L’allenatore ed ex calciatore Emanuele Pesoli, è intervenuto ai microfoni di “TuttoC.com” parlando in merito alla promozione in B del Palermo.

Ecco le sue parole:

«Una promozione grandiosa, una cavalcata di crescita costante durante tutto l’anno. Ha dimostrato che la programmazione vale, soprattutto se in sella hai un allenatore che esprime un buon calcio, che fa del calcio una passione unica, puoi fare dei risultati incredibili. Palermo ha ritrovato i tifosi, che venivano da delusioni importanti, hanno fatto quadrato ed è venuta fuori una stagione meravigliosa che resterà negli annali».