Il Messaggero: “Pescara in emergenza verso Palermo: out Olzer, Merola, Tsadjout e Pellacani”

Il pareggio con l’Avellino è già alle spalle, ma il Pescara si prepara a un’altra sfida in piena emergenza. Come scrive Giovanni Tontodonati su Il Messaggero Abruzzo, sabato sera (ore 19.30) al “Renzo Barbera” contro il Palermo, Vincenzo Vivarini dovrà ancora una volta fare i conti con numerose assenze che condizionano pesantemente le scelte di formazione.

Il tecnico biancazzurro dovrà rinunciare a Olzer, Merola e Tsadjout, oltre a Pellacani, la cui stagione può considerarsi già finita: il difensore è stato operato a Bologna e resterà fermo almeno sei mesi. L’infortunio di Merola si è rivelato più grave del previsto — lesione muscolare al quadricipite e stop di circa un mese e mezzo — mentre Olzer e Tsadjout rientreranno solo dopo la sosta, nel match del 21 novembre contro il Catanzaro.

Come sottolinea Tontodonati su Il Messaggero Abruzzo, anche il reparto arretrato è in piena allerta: Capellini e Brosco, usciti acciaccati dalla sfida con l’Avellino, non si sono allenati e la loro presenza sarà valutata solo all’ultimo. Stesso discorso per Giannini, alle prese con un problema alla mano. Davanti a Desplanches, l’unica certezza resta Corbo, mentre per gli altri ruoli difensivi le scelte saranno forzate.

A centrocampo spazio a Valzania, Squizzato e Dagasso, con quest’ultimo non al meglio dopo una botta al costato rimediata nell’ultimo turno. Sulle fasce agiranno Corazza e Letizia, mentre la novità più importante riguarda Caligara, pronto a esordire da titolare nel ruolo di trequartista alle spalle di Di Nardo.

Nell’articolo per Il Messaggero Abruzzo, Giovanni Tontodonati riporta anche le parole di Vivarini dopo la gara con l’Avellino: «Alcuni giocatori avevano problemi fisici dopo la trasferta su campo sintetico a Chiavari, e non sapevo quanto avrebbero retto. Per questo ho tardato le sostituzioni. Dispiace per il risultato, ma sono soddisfatto della prestazione: la squadra ha giocato con spirito e carattere».

L’emergenza resta, ma l’allenatore si aggrappa alla crescita mentale del gruppo. «Stiamo migliorando sotto l’aspetto caratteriale — ha concluso — e questo mi fa ben sperare per il futuro».

La squadra proseguirà oggi gli allenamenti con una seduta pomeridiana, mentre la rifinitura è prevista domani mattina, prima della partenza per Palermo con volo charter nel tardo pomeriggio.