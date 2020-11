Dopo l’esonero di Oddo, il Pescara ha chiuso per il nuovo allenatore. Si tratta di Roberto Breda.

Come si legge sul sito ufficiale di Gianluca Di Marzio, l’allenatore, ex tra le altre di Livorno e Perugia, è arrivato in città.





È in corso il colloquio con la società. Tra le parti è stato raggiunto l’accordo: Breda diventerà il nuovo allenatore del Pescara e dovrebbe portare con sé un preparatore atletico e un tattico.