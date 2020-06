Il Perugia è finito nel mirino di una finanziaria italo-maltese. Alessandro Gaucci, ex AD del club e figlio di Luciano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Gianlucadimarzio.com”: «Santopadre? Ho fatto solo da tramite. Per metterli in contatto e per capire se ci sono altre possibilità. È stato gentilissimo, ma ci ha detto chiaramente che non ha alcuna intenzione di vendere. Assolutamente no. Ho fatto solo da intermediario visto che conosco bene Santopadre. Ma non ho mai avuto intenzione di rilevare quote». Adesso, il gruppo italo-maltese volgerà lo sguardo altrove.