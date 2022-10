L’edizione odierna de “Il Messaggero – Umbria” ha riportato le parole di Massimiliano Santopadre che scrive del City Group inizialmente interessato al Perugia.

Ecco le sue parole:

«Interesse da parte del City Football Group? C’era stato, purtroppo di fronte al bacino d’utenza di Palermo abbiamo perso la partita. In futuro voglio ultimare il mio progetto e ascoltare qualsiasi altro progetto ambizioso. Il Perugia non è in svendita».