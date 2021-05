Indiscrezione di calciomercato lanciata da “La Nazione” e il “Il messaggero, secondo i quotidiani il Perugia avrebbe avviato la trattativa per riportare in Umbria il portiere Alberto Brignoli, già al Perugia nel 2017, attualmente sotto contratto con l’Empoli neopromosso in Serie A.

Dopo la promozione in Serie B e l’addio di Stefano Minelli, il Perugia è alla ricerca di un nuovo estremo difensore e l’ex rosanero Brignoli sarebbe il primo nome sulla lista.