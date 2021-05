«Tornare al Bari? Non dipende da me, per farmi tornare basta una telefonata. Capisco che ogni proprietà ha le sue letture, non so quale sia la lettura del Bari verso di me, però non c’è da convincermi».

Queste le parole di Giorgio Perinetti, attuale ds del Brescia ed ex ds di Palermo e Bari, rilasciate ai microfoni di “Radio Bari” in merito a un possibile ritorno in terra pugliese.