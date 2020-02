«Vincere come contro la Cittanovese con tutte le emozioni? Per il cuore non va bene (ride, ndr). Mi piacerebbe vincere e se devo fare qualche gol in più va bene. Certe volte è difficile vincere anche 1-0, si va alla ricerca delle prestazione e del miglioramento. Il 2-0 ti fa stare meglio e c’è la consapevolezza di dover difendere attaccando, non voglio pensare che attacco con la consapevolezza di difendermi». Queste le parole del tecnico del Palermo Pergolizzi, intervenuto in conferenza stampa al “Tenente Onorato” di Boccadifalco.