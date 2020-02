«Ricciardo dobbiamo riportarlo al top come ad inizio campionato, deve trovare condizione e ci potrà dare una grossa mano. Conto su di lui come conto tanto su altri. Non dimentichiamo cosa ha fatto Ricciardo, sta a lui trovare le motivazioni e se stesso. Da parte mia c’è tutta l’intenzione di buttarlo dentro». Queste le parole del tecnico del Palermo Pergolizzi, intervenuto in conferenza stampa al “Tenente Onorato” di Boccadifalco.