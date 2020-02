«Silipo pronto per giocare titolare? Quasi pronto. È normale che lui, probabilmente, avendo grande tecnica e grandi colpi fa qualcosa di importante, ma deve misurarsi con il gruppo. Sta crescendo a livello fisico e caratteriale, ma ha grandi margini di miglioramento. Credo stia arrivando il momento di farlo partire titolare, con la consapevolezza di fare una prestazione non per 20-25 minuti». Queste le parole del tecnico del Palermo Pergolizzi, intervenuto in conferenza stampa al “Tenente Onorato” di Boccadifalco.