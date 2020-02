«Domenica tappa fondamentale? Sia per noi che per il Savoia sono partite importanti, dipende dai risultati di queste partite e ci si possono fare delle idee sul campionato. Licata è una squadra importante, con giocatori importanti e la stessa cosa è il Messina. Mi auguro siano partite belle e dove si può giocare. Direi che sarà una tappa fondamentale». Queste le parole del tecnico del Palermo Pergolizzi, intervenuto in conferenza stampa al “Tenente Onorato” di Boccadifalco.